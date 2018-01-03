Cadde’nin haberine göre, oğlu Atlas'la birlikte alışveriş yaparken görüntülenen Gülben Ergen, bir taraftan Atlas'ın anlattıklarını dinlerken, bir taraftan da alışveriş için reyonları dolaştı.

Keyifli olduğu gözlenen ünlü şarkıcı, bir süre sonra gözden kayboldu.

ülben Ergen