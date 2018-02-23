Soğuk havada kırmızı çorapları üzerine giydiği terlikleriyle ilginç bir tarz oluşturan Dilan, basın mensuplarını görünce ne yapacağını şaşırdı.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, görüntülenince gerilen Dilan’ın, basın mensuplarının sorularını cevaplamasına fırsat vermediği annesini, kolundan çekiştirmesi ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.



“Haydi anne bırak şimdi” diyerek çekiştirdiği annesini neredeyse düşürecek olan Dilan’ın bu tavrına rağmen Bennu Gerede’nin, gülerek durumu bozuntuya vermemesi dikkati çekti.