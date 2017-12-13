Olay, akşam saat 21.30 sularında Denizli’nin Honaz İlçesi Gürlek Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da psikolojik tedavi gören Cem Baran Doğan (27), yakını olan H. B. idaresindeki otomobille Denizli’ye seyir halindeyken Gürlek Mahallesi girişinde araçtan atladı.
İHA'nın haberine göre; Doğan, yine aynı yönde seyir halinde olan S. A. yönetimindeki TIR'ın altında kaldı. Yaklaşık 20 metre tırın altında sürüklenen genç feci şekilde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, Denizli yönündeki trafik tek şeritten sağlandı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
ACILI BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerine gelen gencin doktor ve özel bir fizik tedavi kliniği sahibi olan babası Hasan Doğan, “Herkese yardım ettim, sahip çıktım, oğluma sahip çıkamadım” diyerek feryat etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Doğan, yakınları tarafından sakinleştirildi.
BABASINI ARAYARAK HELALLİK İSTEMİŞ
Gencin yoldayken birkaç kez arabadan inmek istediği ancak yanındaki akrabası tarafından engellendiği, araçtan inmeden önce de babasını telefonla arayarak helallik istediği öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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