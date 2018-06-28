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"Siz gerçekten bir skandalsınız. Arkadaşıma buraya yorum yazdı diye 'Ben kimin kızıyım biliyor musun k...r' diye mesaj yazmışsınız. Bir kadın olarak yazdıklarınızdan (devamı var) utandık biz. Siz ne kadar iyi bir anneyseniz, ben de okadar iyiyim. Hiçbir anne çocuğu için kötüsünü düşünmez. Sizin başka çocuklara yaklaşımınız karakterinizi ele veriyor. Sevimsiz yada obez olabilir ama onun bana ihtiyacı var. 'Annem' diye ağlıyor. Bir ana kuzusu..." Anlatabildim mi?"