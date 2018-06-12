KKTC'de oğlu 7 yaşındaki Ercan Kaya K.'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord K.'nın akıl sağlığının yerinde olduğu belirlendi.



DHA'nın haberine göre, Bilge Lord K., iddiaya göre, ayrılmak üzere olduğu eşinin paylaştığı mutlu aile fotoğrafı nedeniyle oğlu Ercan Kaya K.'yı, 37 bıçak darbesiyle öldürdü.



"Eşinin canını yakmak için" oğlunu öldürdüğünü söylediği öne sürülen Bilge Lord K. tutuklandı. K. için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden verilen raporda, ceza-i ehliyetinin tam olduğu kaydedildi. Rapor sonucuna göre, Bilge Lord K., 'taammüden adam öldürmek' suçundan yargılanacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER