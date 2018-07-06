Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı beldesinde oğlu 3 yaşındaki Emir Can'ı cep telefonunun şarj aletinin kablosuyla boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan anne 29 yaşındaki Gülveren A.'nın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. A. ilk duruşmada ağlayarak, savunmada bulunamadı. Gülveren A.'nın kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti.



DHA'nın haberine göre, geçen yıl 12 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gülveren A., kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay A.'nın ardından yatak odasında uyuyan oğlu Emir Can'ın yanına gitti. Eve gelen Olcay A., evin kapısını açamayınca pencereden içeri girdi. Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan Olcay A., sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Emir Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülveren A. ise tedavisinin ardından tutuklandı. Yapılan incelemede Emir Can'ın cep telefonu şarj aletinin kablosuyla boğularak öldürüldüğü tespit edildi.



Gülveren A. hakkında, 'altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Gülveren A., ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayan A., savunma yapamayacağını söyledi. Gülveren A.'nın avukatı, sanığın bir sonraki duruşmada savunma yapması için süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. Gülveren A.'nın kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekti. A.'nın bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği belirtildi.

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