Mahkeme Başkanı: Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı

Fatih’te 5 Kasım 2017’de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 bıçak darbesiyle öldüren Nezir Türkoğlu, Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, verdiği hapis cezalarında indirim uygulamadı.

Habertürk Gazetesi Muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu getirildi. Anne Neriman Türkoğlu ise duruşmaya gelmezken avukatı hazır bulundu.

'ACIM İÇİMDE'

Duruşmanın karar aşamasına geldiğini belirten mahkeme heyeti, sanık Nezir Türkoğlu’ndan son sözlerini sordu. Sanık Nezir Türkoğlu, “Diyecek bir şeyim yok. Her şeye razıyım. Acım içimde” diye konuştu. Neriman Türkoğlu’nun avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, oğlu Yiğitcan’ı 16 yerinden bıçaklayarak öldürme suçundan baba Nezir Türkoğlu’nu Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında ayrıca eşine ve çocuğuna yönelik daha önce gerçekleştirdiği hürriyeti tahdit ile çocuğuna yönelik kasten yaralama ve doğalgazla zehirleyerek öldürmeye teşebbüs suçlarından da 35 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Sanık Nezir Türkoğlu’na verilen hapis cezalarından indirim uygulanmadı.

MAHKEME BAŞKANI: 'KEŞKE BÖYLE BİR OLAY YAŞANMASAYDI'

Kararı açıklayan mahkeme başkanı Şamil İnan, “Ölen için Allah’tan rahmet diliyoruz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER