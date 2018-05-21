İzmir'de, 11 yaşındaki M.H.H. isimli oğlunu dövüp, ayaklarından zincire vurarak, pencere demirine kilitleyen Suriyeli Mahmoud H.H. hakkında, 'çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açıldı.



DHA'nın haberine göre olay, 2016 yılında, Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Bayraklı sahilinde devriye gezen polis ekipleri, bir çocuğun ayak bileğinde asma kilit ve zincir olduğunu gördü. Adının M.H.H. olduğunu öğrenen polisler, küçük çocuğu polis merkezine götürdü. O dönem 11 yaşında olan M.H.H., zinciri, babasının ayağına bağladığını ve kendisini pencere demirine kilitlediğini söyledi. M.H.H.´nin ifadesi üzerine eve giden ekipler, baba Mahmoud H.H.´yi gözaltına aldı. Bu arada sağlık kontrolü için hastaneye götürülen M.H.H.´nin vücudunda darp izlerine rastlandı. Polis merkezinde verdiği ifadesinde, çocuğunun kendisinden izinsiz evden kaçtığını ileri süren Mahmoud H.H., M.H.H.'yi darp ettiğini; ancak zincirle bağlamadığını iddia etti. Emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılan Mahmoud H.H. hakkında, `çocuğa karşı eziyet ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan dava açıldı.



İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın duruşmasına sanık Mahmoud H.H. katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen de davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Özen´in katılma talebini kabul ederek, sanık Mahmoud H.H. hakkında, yakalama kararı çıkarılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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