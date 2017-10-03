Televizyon şovunda ünlenen kadın, oğlunun arkadaşını istismardan yargılanacak

Üç çocuk annesi kadın, yarışmada tanındıktan sonra, 15 yaşındaki oğlunun arkadaşıyla sosyal medyada tanışıp ilişkiye girdi. Genç çocuğun annesi, çocuğun futbol maçına gittiğini söyleyip, aslında Haugley'in evine gitmiş olduğunu söyledi.

Olayın görgü tanığı olan bir kişi kadının kendi evinde 15 yaşındaki bir çocukla yatak odasına girdiğini gördüğünü söyledi.

Haugley, cinsel istismar suçundan yargılanacak.

facebook

istismar

Lucy Haugley