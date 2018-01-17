Oğmaç çorbası malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 adet ince kıyılmış soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağı

1 yemek kaşığı salça

1 adet rendelenmiş domates

4 diş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

1,5 litre et veya tavuk su

Oğmaç çorbası nasıl yapılır?

Geniş bir kaseye un, tuz ve yumurtayı ekleyip karışımı hamur haline gelene kadar yoğurun.

Çorbayı pişireceğiniz tencerede sıvı yağı, tereyağını ile soğanı kavurun. Soğanlar pembeleşmeye başlayınca domates rendesi ve salçayı ekleyerek kavurmaya devam edin. Sarımsak ve sıcak suyu da ekledikten sonra bir taşım kaynamaya bırakın.

Kaynayan suyun içerisine küçük hamur parçalarını yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber ve naneyi de ekleyip 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın ve servis edin. Oğmaç çorbanız hazır! Afiyet olsun...

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