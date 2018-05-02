Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda öğrenci affı için de müjdeyi veren Başbakan Yıldırım, 500 bin öğrencinin yararlanacağı öğrenci affı konusunda müjdeyi verdi. Peki öğrenci affı ne zaman? 2018 öğrenci affı kimleri kapsıyor? İşte öğrenci affının detayları...

ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN, KİMLERİ KAPSIYOR?

Başbakan Binali Yıldırım'ın öğrenci affı konusunda müjdeyi vermesi sonrasında öğrenci affının ne zaman resmiyet kazanacağı da büyük merak konusu oldu. Binlerce öğrencinin beklediği öğrenci affı için henüz resmi bir tarih bulunmuyor ancak konunun kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öğrenci affı kapsamında yapılacak düzenlemenin yasalaşmasıyla öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

AA muhabirinin Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) aldığı bilgiye göre, TBMM'ye sunulan, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısında yer alan öğrenci affının detayları belli oldu.

Buna göre üniversitelerden hazırlık ve lisansüstü dahil kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişi, üniversite eğitimine devam edebilecek.

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