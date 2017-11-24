Öğrenci servisi şarampole devrildi: 14'ü öğrenci, 15 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyöre Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen, ilkokul öğrencilerini taşıyan minibüse çarptı.

DHA'nın haberine göre; çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 14 öğrenci yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunlarının iyi olduğu belirtildi.

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