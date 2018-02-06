Öğrencilerin üniversite yerleşkelerinde sıkça kullandığı alanlarda çekilen 'özledik' temalı videolar, öğrenciler tarafından ilgi ve beğeniyle karşılaşıyor. Üniversitenin sosyal medya hesapları başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi Web TV'de de yayınlanan videolarda öğrencilerin beslediği hayvanlar, sıkça vakit geçirdikleri mekanlar ve üniversite personeli yer alıyor.

DHA'nın haberine göre; Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Bahar Dönemi Şubat ayı içerisinde fakülteler bazında farklı tarihlerde başlayacak.

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