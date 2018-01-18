Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların doğada toprakla uğraşarak keyifli vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçeleri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hamidiye Mahallesi Gölcük Sokağı’nda 4 bin metrekare alan üzerine kurulan 60 hobi bahçesi, ilçedeki 60 ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilere ücretsiz olarak tahsis edildi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre haftanın belirli günlerinde meyve, sebze ve çiçek ekmek için hobi bahçesine gidecek olan öğrenciler, ekolojik tarımı öğrenerek toprakla zaman geçirecek. Hobi bahçesi ile çocuklar yeni beceriler kazanırken, keşif, işbirliği, sorumluluk, doğaya sevgi ve saygıyı da öğrenecek.
Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, yeşil alan üretme konusunda çok gayretli olduklarını belirterek, “Çok güzel bir hobi bahçesi oluşturduk. Bu hobi bahçesiyle 288’inci yeşil alanımızı üretmiş oluyoruz. İnşallah 2018 yılında 300’ün üzerine çıkacağız. Burada çeşitli sebze, meyve ve bitkilerin nasıl yetiştiğini çocuklarımız uygulamalı olarak görecekler’’ dedi.
Başkan Kılıç, yeşil alana sahip çıktıklarını ve ilçedeki 61 imarlı parselin planını değiştirerek yeşil alan yaptıklarını vurgulayarak, “Hızlı bir şekilde yeşil alanlarımızı 5-6 kat artırdık. İstanbul’da metrekareye en fazla çocuk parkı düşen ilçe konumuna geldik’’ bilgisini verdi.
Kâğıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır da çocukların birçoğunun ekmeğin sadece fırından çıktığını bildiklerini ve daha gerisinde bunun ekilip kaldırıldığını bilmediğini dile getirdi. Her okula 1 hobi bahçesi düştüğünün altını çizen Çayır, bahçeyi en iyi ekip biçen okulu seçeceklerini kaydetti.
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