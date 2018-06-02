Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 1030'da başladı. Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre stat içinde yapılan tezahüratlar ve protestolar, okuldaki öğrencilerin rahatsız olmasına neden olunca veliler büyük tepki gösterdi.

Stadın yan tarafında bulunan Kenan Evren Lisesi'nde Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilerin bulunması sebebiyle stattaki tezahüratlar ve protestolardan çocuklarının etkilendiği gerekçesiyle veliler FB Divan Başkanlığı'na ulaşmak istedi. Okul önünde sınavdaki çocuklarını bekleyen veliler, sınav saatinde böyle bir seçimin yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ"

Genel Kurul sebebiyle stattan yükselen sesler sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nden ilk etapta kimseye ulaşamadıklarını söyleyen veliler, çocuklarının uzun bir süredir LGS'ye hazırlandıklarını belirterek Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve İstanbul Valiliği'ne şikayette bulunacaklarını ifade ettiler.

"EMEKLER BİTTİ"

Bir veli tepkisini şöyle dile getirdi: "Sesten, tezahürattan, alkıştan çocuklarımızın bütün motivasyonu bozuldu. Bütün emekleri bitti. Bir Allah'ın kulu buna engel olamadı." Bir başka veli de, "Sınavın ve kurulun tarihi daha önceden belliydi. Keşke ya bu okula sınav vermeselerdi, ya da kurul saatini daha geç başlatsalardı. Bu çocuklara yazık günah" ifadelerini kullandı.

STATTA ANONS YAPILDI

Durum Divan Başkanı Vefa Küçük'e iletildiğinde ise gecikmeli de olsa statta anons yapıldı ve öğrencilerin rahatsız oldukları Fenerbahçeli üyelere duyuruldu. Gürültü azalmayınca genel kurula 13.30'a kadar ara verildi.