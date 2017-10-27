Öğrencilerin organik okul projesine ilgi

İzmir’in Aliağa İlçesi’ndeki Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencileri, evlerindeki sandıklarda saklı tohumları okulun bahçesiyle buluşturdu ve organik bir okul yarattı. Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre organik tarıma geçen öğrenciler, kendi ürettikleri organik ürünleri okulda yiyor, evine götürüyor, mahalleye dağıtıyor. Okul Müdür yardımcısı Orçun Ağır ve Biyoloji Öğretmeni Özgül Çağlar, 3 yıl önce “GDO’lu ürünler yemeyelim” diyerek öğrencilerden evde sakladıkları yerli tohumları getirmelerini istedi. Öğrenciler, anne ve babalarının kazan dibi, tülbent kesesi ve sandıklarda sakladıkları 50’ye yakın tohumu okula getirdi. Öğrenciler ve öğretmenler, okulun 900 metrekarelik atıl durumdaki toprak alanını bahçeye çevirerek yerli tohumları ekti. Ürünleri sulamak için okul suyu yerine artezyen kuyusu açıldı. Eğitim gören öğrenciler, her gün bahçeye girerek 1’er saat toprakla uğraştı, tohum ekti. Aylar sonra domates, biber, patlıcan, fasulye, börülce, salatalık, karalahana, maydanoz ve hatta kabak dahi ürettiler. Öğrenciler, tarlada ürettikleri ürünleri yine kendi elleriyle toplayıp yiyor. Ürünleri evlerine de götüren öğrenciler, öğretmenlere ve hatta zaman zaman mahalledeki komşularına da verip organik ürün yemelerini sağlıyor. Meyve-sebze çeşitlerini çoğaltan öğrenciler, turşu ve salça da yaparak sağlıklı beslenip organik ürünler yemenin tadını çıkarıyor. Okulda başlatılan ‘Okullar Hayat Olsun’ projesinin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirten Okul Müdürü Habib Bilgiç, “GDO’lu ürün yememek için başlattığımız proje, 3’üncü yılına girdi. Öğrenciler okul bahçesinde tarımı öğreniyor ve yerli tohumla organik ürün yiyor” dedi.