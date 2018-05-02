Lisede öğretmen rezaleti

Konya’daki bir lisede yaşanan kadın öğretmen rezaleti, boşanma davasıyla ortaya çıktı. Dava dosyasına göre lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı. Sık sık telefonlaşmaların ardından D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine çıplak fotoğraflarını da gönderdi.



TAZMİNAT İSTEDİ



Durumu fark eden koca önce öğrenciyi uyardı, ardından da eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu. Öğretmen koca aile mahkemesine boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürdü. Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti.



KABUL ETTİ



D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı mesajları gönderdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti. Davayı sonuçlandıran aile mahkemesi çiftin boşanmasına karar verdi. D.D.’nin açtığı davaları reddeden mahkeme, kadının eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

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