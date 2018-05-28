Çorum'da öğretmen çiftin önüne çıkan Ahmet Fevzi Bünül'ün tabancayla açtığı ateşte kurşun, çiftin aracına isabet ett. Olay sonrası tutuklanan Ahmet Fevzi Bünül, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl akim ayında Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü´nde müfettiş İbrahim K. ile öğretmen eşi Meral K., işe gitmek üzere evden çıktı. Çiftin, otomobile binmek üzereyken, aralarında daha önceden husumet bulunan Ahmet Fevzi Bünül tarafından önleri kesildi. Saldırgan elinde tabanca ile çiftin üzerine yürüyerek havaya ateş etti. Bu sırada İbrahim K. otomobiline binip uzaklaştı.
Olay yerinde kalan eşi Meral K. ise, Ahmet Fevzi Bünül ile tartışmaya başladı. Şüphelinin elindeki tabancayı almaya çalışan Meral K. yaşadığı korkuya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Silahlı saldırgana yaklaşamayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kendisini bu eyleminden vazgeçirmek için çaba gösterenlerin yaklaşmasına da izin vermeyen Ahmet Fevzi Bünül elindeki tabancayla havaya ateş etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
KARAR ÇIKTI
Hakkında "kasten yaralama", "silahlı tehdit", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarında dava açılan sanık Ahmet Fevzi Bünül, Çorum Asliye Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.
Meral K.´nin idarecilik yaptığı okulun elektrik işlerini ihale ile aldığını ifade eden , "Ben Meral hanımı rahatsız etmedim. Bana Meral hanımın ilgisinin olduğunu sandım. Meral hanım bazı konuları eşine anlatmış, eşi beni tehdit etmişti. Bu konuyu konuşmak için gitmiştim. Meral hanım ve eşi sabah evden çıkmıştı. Meral hanımın eşinin elini beline attığın gördüm. Ben de silahıma sarıldım. Silahım tutukluk yapmıştı. Tutukluğu giderirken silah ateş aldı ve araçlarına isabet etti. İbrahim K, aracıyla bölgeden uzaklaştı. Kötü bir amacım yoktu" dedi.
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