Ankara’da geçen yıl ağustos ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından arka ayakları kesilen yavru bir köpeğin kaderi, bir yandan öğretmenlik yapan diğer yandan da sokak hayvanlarına sahip çıkan Gökçen Yıldız ile değişti. Bankadan çektiği 85 bin TL kredi ile hayvanlara sıcak yuva ve mama sağlayan Yıldız öğretmen, arka ayakları kesilen yavru köpeği bir vatandaşın köpekleri için yaptığı kulübeye bıraktığını söyledi.
Evde oturduğu sırada “Bebek ağlaması var” diye dışarı fırlayan ve kulübede yavru köpeği gören Yıldız, köpeğin arka ayaklarının kesik olduğunu ilk anda fark edemediğini söyledi. Biberonla süt verirken köpeğin ayaklarından kan damladığını gördüğünü belirten Yıldız, “Daha göbeğindeki kordonu duruyordu. Çok kötü durumdaydı. Ayaklarına patik örüp, içine ilaçları doldurup ayaklarına sarıyordum. Biberonda verdiğim süt ile besliyordum. Bu şekilde ayakları iyileşti. Şu an bir yaşında. Bir tanıdık protez yaptı. Patik gibi. Onunla rahat yürüyor ama bu kez de plastik olduğu için onu yemek istiyor. Zorda kalmadıkça protezi kullandırtmıyorum” dedi.
Yıldız, köpeğe, ‘Aziz Hikmet’ isimlerini koyduğunu belirterek, “Güçlü kuvvetli olsun diye Aziz, hikmetiyle birlikte geldi diye de Hikmet adlarını koydum” dedi.
Geçen yıl patileri kesilen o köpek artık koşabiliyor
‘VİCDANSIZ VE MERHAMETSİZ’
Evinin bahçesine yaptırdığı kulübelerde bakıma muhtaç 60 köpeğe bakan Gökçen Yıldız, 22 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda fizik öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti. Yıldız, insanların merhamet duygusunu yitirdiğine dikkat çekerek, “Çoğu vicdansız, merhametsiz. Kanunlarda çok ciddi boşluklar var. İnsana yapılan tacizin, tecavüzün karşılığında ne oluyor ki hayvana yapılana olsun... Bugün ayağı, yarın gözü, kulağı... Bende kulağı kesilmiş köpek var. Gözü çıkarılmış köpek var. Barınaktan bir hayvan almıştım. Hayvana dilimin varmayacağı biçimde cinsel istismarda bulunmuşlar. Bu ve buna benzer o kadar çok vaka var ki” diye konuştu.
Ankaralı öğretmen Gökçen Yıldız, sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi için bankadan kredi çekmiş
‘İNSANLAR, GERİ ZEKÂLI GÖZÜYLE BAKIYORLAR’
İnsanların, hayvanları beslerken kendisine kötü gözle baktığını belirten Yıldız, “Bizlere sorunlu, bir baltaya sap olamamış, kocası ya da çocuğuyla problem yaşayan, evde kalmış geri zekâlı gözüyle bakıyorlar” dedi. Önceki hafta sonu yaşadığı mahallede bir kadının seyir halindeki bir arabadan yola atıldığını anlatan Yıldız, olayın bir kafenin önünde olmasına rağmen kimsenin yardıma gitmediğini söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:
“Kafedeki insanlardan yardım istedim. Kafe sahibi ‘Burası bizim kafemizin önü. Sen al hastaneye götür. Bizim kafemizin önünden çekilin’ dedi. Kadın arabadan atılıyor, görenler var, yardım istiyorum kimse etmiyor. İnsanlar TV karşısında, internette ‘Hayvanın iki ayağını kesmişler vah, tüh’ demesinler. O kadın, 20 dakika yerde baygın yattı. Kimsenin umurunda olmadı. Çok duyarsız bir toplum var. 22 yıllık devlet memuruyum, her geçen gün ümidimi daha da kaybediyorum. O gün çok üzüldüm. Demek ki yolda başıma bir şey gelse, tacize, tecavüze uğrasam kimse dönüp bakmayacak. O yüzden Aziz’in 2 ayağı yok diye kimse üzülmesin. İnsanlar sadece anlık üzülüyor,”
Gökçen Yıldız ve hayata bağladığı patileri kesilen köpeği ‘Aziz Hikmet’
‘PARA CEZASI CAYDIRICI DEĞİL’
Hayvanları koruyan yasada boşluklar olduğunu vurgulayan Yıldız, para cezasının hiçbir caydırıcılığının bulunmadığını kaydetti. Yıldız, “İsterseniz ceza tutarını 10-15 bin TL olarak belirleyin. İki ayağın karşılığı 20 bin TL olamaz. Yasada çok ciddi boşluklar var” dedi. İnsanların sokak hayvanlarına mama verilmesine bile tahammül edemediğini belirten Yıldız, şunları söyledi:
“Sokakta bakıyorsunuz ‘Burada bakma, al evine götür’ diyorlar. Eve getiriyorsun, ‘Gürültü oluyor’ diyorlar. Sokaktaki hayvanları beslerken arabayı üzerime sürenler, silah çekenler, 6. kattan üzerime su dökenler var. Şikâyet edilmedik yer kalmıyor. Buraya geldim. Gelir gelmez şikâyet etmeye başladılar.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.