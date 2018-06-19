Ankara’da geçen yıl ağustos ayında, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından arka ayakları kesilen yavru bir köpeğin kaderi, bir yandan öğretmenlik yapan diğer yandan da sokak hayvanlarına sahip çıkan Gökçen Yıldız ile değişti. Bankadan çektiği 85 bin TL kredi ile hayvanlara sıcak yuva ve mama sağlayan Yıldız öğretmen, arka ayakları kesilen yavru köpeği bir vatandaşın köpekleri için yaptığı kulübeye bıraktığını söyledi.

Evde oturduğu sırada “Bebek ağlaması var” diye dışarı fırlayan ve kulübede yavru köpeği gören Yıldız, köpeğin arka ayaklarının kesik olduğunu ilk anda fark edemediğini söyledi. Biberonla süt verirken köpeğin ayaklarından kan damladığını gördüğünü belirten Yıldız, “Daha göbeğindeki kordonu duruyordu. Çok kötü durumdaydı. Ayaklarına patik örüp, içine ilaçları doldurup ayaklarına sarıyordum. Biberonda verdiğim süt ile besliyordum. Bu şekilde ayakları iyileşti. Şu an bir yaşında. Bir tanıdık protez yaptı. Patik gibi. Onunla rahat yürüyor ama bu kez de plastik olduğu için onu yemek istiyor. Zorda kalmadıkça protezi kullandırtmıyorum” dedi.

Yıldız, köpeğe, ‘Aziz Hikmet’ isimlerini koyduğunu belirterek, “Güçlü kuvvetli olsun diye Aziz, hikmetiyle birlikte geldi diye de Hikmet adlarını koydum” dedi.

Geçen yıl patileri kesilen o köpek artık koşabiliyor

‘VİCDANSIZ VE MERHAMETSİZ’

Evinin bahçesine yaptırdığı kulübelerde bakıma muhtaç 60 köpeğe bakan Gökçen Yıldız, 22 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda fizik öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti. Yıldız, insanların merhamet duygusunu yitirdiğine dikkat çekerek, “Çoğu vicdansız, merhametsiz. Kanunlarda çok ciddi boşluklar var. İnsana yapılan tacizin, tecavüzün karşılığında ne oluyor ki hayvana yapılana olsun... Bugün ayağı, yarın gözü, kulağı... Bende kulağı kesilmiş köpek var. Gözü çıkarılmış köpek var. Barınaktan bir hayvan almıştım. Hayvana dilimin varmayacağı biçimde cinsel istismarda bulunmuşlar. Bu ve buna benzer o kadar çok vaka var ki” diye konuştu.

Ankaralı öğretmen Gökçen Yıldız, sokak hayvanlarının barınma ve beslenmesi için bankadan kredi çekmiş

‘İNSANLAR, GERİ ZEKÂLI GÖZÜYLE BAKIYORLAR’

İnsanların, hayvanları beslerken kendisine kötü gözle baktığını belirten Yıldız, “Bizlere sorunlu, bir baltaya sap olamamış, kocası ya da çocuğuyla problem yaşayan, evde kalmış geri zekâlı gözüyle bakıyorlar” dedi. Önceki hafta sonu yaşadığı mahallede bir kadının seyir halindeki bir arabadan yola atıldığını anlatan Yıldız, olayın bir kafenin önünde olmasına rağmen kimsenin yardıma gitmediğini söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:

“Kafedeki insanlardan yardım istedim. Kafe sahibi ‘Burası bizim kafemizin önü. Sen al hastaneye götür. Bizim kafemizin önünden çekilin’ dedi. Kadın arabadan atılıyor, görenler var, yardım istiyorum kimse etmiyor. İnsanlar TV karşısında, internette ‘Hayvanın iki ayağını kesmişler vah, tüh’ demesinler. O kadın, 20 dakika yerde baygın yattı. Kimsenin umurunda olmadı. Çok duyarsız bir toplum var. 22 yıllık devlet memuruyum, her geçen gün ümidimi daha da kaybediyorum. O gün çok üzüldüm. Demek ki yolda başıma bir şey gelse, tacize, tecavüze uğrasam kimse dönüp bakmayacak. O yüzden Aziz’in 2 ayağı yok diye kimse üzülmesin. İnsanlar sadece anlık üzülüyor,”

Gökçen Yıldız ve hayata bağladığı patileri kesilen köpeği ‘Aziz Hikmet’

‘PARA CEZASI CAYDIRICI DEĞİL’

Hayvanları koruyan yasada boşluklar olduğunu vurgulayan Yıldız, para cezasının hiçbir caydırıcılığının bulunmadığını kaydetti. Yıldız, “İsterseniz ceza tutarını 10-15 bin TL olarak belirleyin. İki ayağın karşılığı 20 bin TL olamaz. Yasada çok ciddi boşluklar var” dedi. İnsanların sokak hayvanlarına mama verilmesine bile tahammül edemediğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Sokakta bakıyorsunuz ‘Burada bakma, al evine götür’ diyorlar. Eve getiriyorsun, ‘Gürültü oluyor’ diyorlar. Sokaktaki hayvanları beslerken arabayı üzerime sürenler, silah çekenler, 6. kattan üzerime su dökenler var. Şikâyet edilmedik yer kalmıyor. Buraya geldim. Gelir gelmez şikâyet etmeye başladılar.”

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