Öğretmen-öğrenci aynı sahnede

Kuşadası’nda eğitim veren Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, öğretim görevlileri ile birlikte “İlişki Durumu: KarmAŞIK” isimli komedi oyununu sahneye koydu.



HT Egeli'de yer alan habere göre, öğrenci ve öğretim görevlilerinin kostüm ve sahne tasarımı, ses ışık düzeni ve afiş tasarımı dahil olmak üzere her aşamasında görev aldığı tiyatro oyunu yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu izleyiciyle buluştu. Davetliler, öğrenciler ve tüm yüksekokul personeli tarafından ilgiyle izlenen oyunun sonunda öğrenci ve öğretim görevlileri ayakta alkışlandı.

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