Öğretmeni, şehit Ömer Halisdemir'i anlattı

Halen Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yapan Salih Yaşar, 1986-1992 yılları arasında Çukurkuyu Ortaokulu'nda müdürlük yaptığını, Ömer Halisdemir'in din kültürü ve ahlak bilgisi dersine girdiğini belirtti.

Ömer Halisdemir'in yapı olarak çok zeki olduğunu vurgulayan Yaşar, şunları anlattı:

"Karakter olarak çok net söyleyebilirim ki dürüst karaktere sahip, zaten Halisdemir sülalesi de böyledir. Yapı olarak çok zeki, çok aktif bir öğrenciydi, oyun kurucu bir öğrenciydi. Çevresindeki herkes bunun etrafında kümelenerek oyuna girmek isterdi. Futbol maçlarında özellikle Ömer'in takımında olmak isterlerdi çünkü hem hareketleriyle sempatik hem de futbolu da güzel oynardı."

"İYİ BİR VATANSEVERDİ"

AA'nın aktardığına göre; Ömer Halisdemir’in çocukluk yıllarındaki vatanseverliğini büyüdüğü dönemlerde de gördüğünü belirten Yaşar, "İyi bir vatanseverdi, öğrenciliği döneminde de boş bir öğrenci olmadığı belliydi. Bir insan yetiştirmek dünyayı değiştirmek demektir. Ben bunu Ömer'de gördüm. Şahsım adına minnettarım Ömer'e. Bu ülkenin gerçek sahiplerinin de gerçek milliyetçilerinin de Ömer Halisdemir'e minnettar olduğunu düşünüyorum. Adını anmaktan da gurur duyuyorum. Hatırladığım zaman da duygusallaşıyorum." diye konuştu.

Ortaokuldan sonra lise yılları dahil Ömer Halisdemir ile irtibat halinde olduğunu anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Niğde Endüstri Meslek Lisesi'ne başladığında da ben bir kere derslerini sormuştum. Derslerinin iyi olduğunu söylediler. Askerlikte uzman olarak kaldığını duymuştum. Ara ara görüşüyorduk. Ömer'le, telefonla, izne geldiğinde mutlaka görüşüyorduk. Bir defasında oturduk çay içtik. Sordum, 'ne iş yapıyorsun, nelerle ilgileniyorsun' diye, 'Hocam, sınavlara girdim, astsubay oldum, çok riskli bir işim var ama çok güzel bir işim var, doğru şeyleri, güzel şeyleri yaptığıma inanıyorum bu ülke için.' dedi. Özel kuvvetlerde olduğundan bahsetti ve bazen yurt dışına gittiğini söyledi."