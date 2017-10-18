'Öğretmenim canım benim', 'Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor' gibi çok sayıda meşhur okul şarkılarının bestecisi, Dr. Erdoğan Okyay 84 yaşında vefat etti. Posta'nın haberine göre, 15 Ekim'de vefat eden Erdoğan Okyay’ın cenazesi 16 Ekim'de son yolculuğuna uğurlandı.
‘Atatürk ölmedi yüreğimde yaşıyor’, ‘Öğretmenim canım benim’, ‘Kestane gürgen palamut, altı yaprak üstü bulut’, ‘Gezsen Anadolu'yu’ gibi meşhur okul şarkılarının bestecisi, müzikbilimci Dr. Erdoğan Okyay hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlığı sonucu tedavi gören Erdoğan Okyay, 15 Ekim 2017 Pazar günü, Ankara'da 84 yaşında vefat etti ve 16 Ekim Pazartesi günü, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda yapılan törenin ardından, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
İŞTE ERDOĞAN OKYAY’IN VASİYETİ
Dr. Erdoğan Okyay vasiyetinde yine çocukları düşündü. İşte Dr. Erdoğan Okyay’ın vasiyeti: Müzik Eğitimcileri Derneğine vasiyetimdir, 'Dereden Tepeden Çocuklar İçin Şarkılar' kitabının ikinci baskısına, yeni yazdığım şarkılar da eklensin.
ERDOĞAN OKYAY KİMDİR?
1 Nisan 1933 yılında İzmir Buca'da dünyaya gelen Dr. Erdoğan Okyay, 1971 yılında yeni başlamış olan TRT Ankara Televizyonu'nda, süreli çocuk müziği programlarını eşiyle birlikte yapmıştı. 1961 yılında önceden asistan olarak görev yaptığı Gazi Eğitim Enstitüsüne piyano ve okul müziği öğretmeni olarak göreve başladı. Gazi Eğitim Enstitüsünde içinde Muammer Sun'un da bulunduğu bir grup müzik eğitimcisiyle, Türk okul müziğine özgü bir müzik eğitimi ilkelerinin ortaya çıkmasına katkılarda bulundu. 1973'te Almanya'nın önemli bilim kuruluşlarından Alexandr von Humboldt Vakfının doçentlik bursunu kazanarak, bir araştırma yapmak üzere iki yıllığına Almanya'ya Berlin'e giderek, Prof. Kurt Reinhard'ın son doktora öğrencisi olarak, Hür Berlin Üniversitesinde Müzik Etnolojisi dalında doktorasını yaptı. Türkiye’de en eski müzikoloji bölümü Ege Üniversitesi’nde Dr. Erdoğan Okyay’ın da aralarında bulunduğu müzikbilimcilerce kurulmuştu.
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