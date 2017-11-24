Öğretmenler Günü mesajları - 24 Kasım Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri

Dünyada birçok ülkede kutlanan Öğretmenler Günü için heyecanla beklenen gün geldi. Bugün 24 Kasım ve dünyanın birçok yerinde Öğretmenler Günü kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenine mesaj atarak sevindirmek isteyen ve öğretmenini tebrik etmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar, "Öğretmenler Günü mesajları" ile " Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri" aramalarını yapmaya başladı. İşte Öğretmenler Günü mesajları, Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri ve bu özel günün önemi...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

● Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

● Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Başöğretmen Atatürk’ün birer yansıması olan sizler, övgülerin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

● Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Siz öğretmenler “sevgi elçileri” siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

● Bir ülkenin geleceği öğretmenlerin yetiştireceği insanların elindedir. İşte bu yüzden bütün öğretmenler, geleceği aydınlatan kandiller gibidirler.

● Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Etrafımızı aydınlatarak, karanlıklara meydan okuyan siz değerli öğretmenimin ellerinden öperim.

● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

● Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

● Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

● Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

● Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.

● Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır...

● Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.

● Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.

● Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

● Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

● Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

● En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

● Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.

● Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.

● Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.

● Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

● Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.

● Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

● Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaak eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamak ve öğretmen olarak görev yapan vatandaşları onurlandırmak için dünyanın birçok yerinde kutlanan güne Öğretmenler Günü denir. Bu özel günde öğretmenleri onurlandırmak ve mutlu etmek adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir ve kutlamalar yapılmaktadır.

Birçok ülkede kutlanan Öğretmenler Günü, 1994'ten bu yana UNESCO tavsiyesiyle kutlanmaktadır. Ülkelerin kendi kültürel özelliklerine, okul tatil günlerine ve tarihi özelliklerine göre Öğretmenler Günü tarihi değişmektedir. 12 arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Tunus, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen) her yıl 28 Şubat'ta kutlanan Öğretmenler Günü, Azerbaycan'da 5 Ekim'de kutlanmaktadır.

Örte yandan Avustralya'da öğretmenler Günü, Ekim ayının son Cuma gününde kutlanmaktadır. Öte yandan Çek Cumhuriyeti'nde 28 Mart, Hindistan'da 5 Eylül, İran'da 2 Mayıs, Malezya'da 16 Mayıs, Peru'da 6 Temmuz, Slovakya'da 28 Mart ve ülkemiz de dahil Avrupa'da 24 Kasım'da kutlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLANI

1994'ten bu yana UNESCO tavsiyesiyle birçok dünya ülkesinde kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü, ülkemizde 1981 yılında başlamıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği" ünvanını kabul etmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından Atatürk'e verilen "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanı, 11 Kasım 1928 tarihindeki toplantıda verilmiş ve 24 Kasım'da resmileşmiştir.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılından itibaren ise, Atatürk'ün "başöğretmen" oluşunun yıl dönümünde ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Öğretmenler Günü kutlaması, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile resmileşmiştir.

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