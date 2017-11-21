Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kala öğrenciler, öğretmenlerine sürpriz yapmak ve ödevlerinde kullanmak için "Öğretmenler Günü şiirleri" ve " Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri" aramalarını yapıyor. İşte Öğretmenler Günü şiirleri ve Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri...
Öğretmenler Günü, bu yıl da okullarda yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenleri için hazırladığı şiirleri okuyacak ve aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün öğretmenler ve eğitimle ilgili sözleri okunacak. İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri...
ÖĞRETMENDİR ÖĞRETMEN
Başlarımızın tacı
Öğretmendir öğretmen...
Cehaletin ilacı
Öğretmendir öğretmen...
Çiçeğe koku veren
Gönülden sevgi deren
İlmin sırrına eren
Öğretmendir öğretmen...
Başöğretmendir Ata'n
Ufkumu aydınlatan
Geceme ışık katan
Öğretmendir öğretmen...
İlim yolunda giden
Yandıkça ışık eden
Ömrü bu yolda biten
Öğretmendir öğretmen...
Irmaklar gibi taşan
Aydınlık yolda koşan
Sesi çağları aşan
Öğretmendir öğretmen...
Sevgi, şefkat kucağım
Karakışta sıcağım
Sığınacak ocağım
Öğretmendir öğretmen...
Elim, ayağım, kolum
Hem sağım, hem de solum
Menzile varan yolum
Öğretmendir öğretmen...
Dizlerimde dermanım
Hakk'tan gelen fermanım
Canımdan özge canım
Öğretmendir öğretmen...
Bayrakta ay yıldızım
Yürekte saklı sızım
Anam, babam, can kızım
Öğretmendir öğretmen...
ÖĞRETMENİM
Okula bir fidan gibi geliyorum.
senin bilgilerinle çiçeğe dönüşüyorum.
Açtıkca,açıyor dallarım,
Hakkını ödeyemem öğretmenim!
Senden öğrendim sevgiyi,saygıyı
Sen öğrettin bana okumayı,yazmayı
İyiyi,Kötüyü senden öğrendim.
Hakkını ödeyemem Öğretmenim!
Sen bir bahçivan gibi,
Bizler ise suya ihtiyacı olan çiçekler.
Sen bizi suladıkca,bizimde
Bilgi dallarımız açıyor öğretmenim!
Sen getirdin bizi bu günlere,
Sen çalıştırdın beni,oku diye.
Başardım,okudum.
Hakkını ödeyemem öğretmenim!
Sensiz hiç bir çiçek büyüyemez.
Su vermek isteyenler veremez.
Her su damladığında çıkan çiçek
Sen gidince soluyor Öğretmenim!
Senin becerilerinle,
Senin bilgilerinle,öğrendim ben de
Okuyup,çalışmayı,yazmayı
Hakkını ödeyemem öğretmenim!
Okulumuzun en güzeli çiçeği,
Başımızın tacısın.
Senin bilgilerin olmadan,
Biz de bilgilenemiyoruz öğretmenim!
Paylaşmayı,sevmeyi senden öğrendim
Rakamı,harfi okudum
Sayı saydım,Kitap okudum
Hakkını ödeyemem öğretmenim!
Senin varlığında,
Bahçe olmayan yer de bile çiçek açıyor
Senin olmadığında ise,
En güzel bahçeler çiçek açmıyor,Öğretmenim!
Kalbimizi güneş gibi aydınlattın.
Bilgimizi yıldız gibi parlattın.
Saydın,okudun,yazdın,
Hakkını ödeyemem
Öğretmenim!!!
CANIM ÖĞRETMENİM
Yazmayı okumayı sen öğrettin bize
harfleri heceleri sen okutturdun bize
hiç birşey bilmesken sen öğrettin bize
Benim canım öğretmenim
Bu gün 24 Kasım
Bu gün senin günündür
Senin için düğündür
Kutlu olsun bu günün
Bende öğretmen olmak istiyorum
SEnin gibi yetenekli ve bilgili olmak istiyorum
Benim canım öğretmenim
Okula gelince ilk seni tanıdım
O şefkatli gözlerinle
Beni seviyordun
Canım öğretmenim
BENİM BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Nasıl öderiz hakkını
Söylesene öğretmenim
Ben sizi çok sevdim
Benim canım öğretmenim
Bize bazen kızarsın
Ama haklısın
Ettik biz bir şapşallık
Affedin bizi öğretmenim
Elbet bir gün ayrılacağız
Önemli olan o değil
Hakkınızı ödeyemem
Benim biricik öğretmenim...
BENİM TEK ÖĞRETMENİM
Benim öğretmenim
Öğretmen öğretir abc
Okutur yazdırır ela ece
Kendini sevdirir bize
Bizim canım öğretmenimiz
Desleri dikkatli dinleyelim
Öğretmenimizi mahçup etmeyelim
Kendimizi hep sevdirelim
Bizim canım öğretmenlerimiz
GÜNLERDEN ÖĞRETMEN
Seni tanıdığım ilk günkü korku yok gözlerimde,
Korkularımın silgisi sensin.
Elimi ilk tuttuğun zamanki kadar
Soğuk değil ki ellerim.
Ateşten kalemi ellerime tutturan sensin.
Hani,ismimi bile söyleyemezken dilim,
Ona şarkılar söyleten notalar sensin.
Dünyayı evimden ibaret sanardım ben,
Yıldızlarda dans etmeyi hayal ettiren sensin.
Elimden tutan olmadan,yanına gelemiyorken,
Şimdi yolumu bulurken pusulam sensin.
Rüyalarımın kahramanıydı Aydedem,
Avuçlarıma indirebilen güç sensin.
Boş bir defterle başlamıştı bu serüven,
Mısra mısra,kıta kıta şiirlerle dolduran sensin.
Sen kürsüde bilgilerle devleşen,
Saçımı okşadığın anda küçücük yüreğime yerleşebilen.
Sevebilen,öğretebilen.
Bugün 24 Kasım,
Günlerden sensin.
● ”Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.”
● ”Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.”
● ”Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.”
● ”Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.”
● ”Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.”
● ”Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.
● ”En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.”
● ”Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.”
● ”Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.”
● ”Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.”
● ”Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Eserin kıymeti , sizin beceriniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı olacaktır.”
● ”Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…”
● ”Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”
● ”Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.”
● ”Öğretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”
● ”Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.”
● ”Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.”
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