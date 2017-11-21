Öğretmenler Günü'ne kısa bir süre kala öğrenciler, öğretmenlerine sürpriz yapmak ve ödevlerinde kullanmak için "Öğretmenler Günü şiirleri" ve " Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri" aramalarını yapıyor. İşte Öğretmenler Günü şiirleri ve Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Öğretmenler Günü, bu yıl da okullarda yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenleri için hazırladığı şiirleri okuyacak ve aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün öğretmenler ve eğitimle ilgili sözleri okunacak. İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri ve Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözleri...

ÖĞRETMENDİR ÖĞRETMEN

Başlarımızın tacı

Öğretmendir öğretmen...

Cehaletin ilacı

Öğretmendir öğretmen...



Çiçeğe koku veren

Gönülden sevgi deren

İlmin sırrına eren

Öğretmendir öğretmen...



Başöğretmendir Ata'n

Ufkumu aydınlatan

Geceme ışık katan

Öğretmendir öğretmen...



İlim yolunda giden

Yandıkça ışık eden

Ömrü bu yolda biten

Öğretmendir öğretmen...



Irmaklar gibi taşan

Aydınlık yolda koşan

Sesi çağları aşan

Öğretmendir öğretmen...



Sevgi, şefkat kucağım

Karakışta sıcağım

Sığınacak ocağım

Öğretmendir öğretmen...



Elim, ayağım, kolum

Hem sağım, hem de solum

Menzile varan yolum

Öğretmendir öğretmen...



Dizlerimde dermanım

Hakk'tan gelen fermanım

Canımdan özge canım

Öğretmendir öğretmen...



Bayrakta ay yıldızım

Yürekte saklı sızım

Anam, babam, can kızım

Öğretmendir öğretmen...

ÖĞRETMENİM

Okula bir fidan gibi geliyorum.

senin bilgilerinle çiçeğe dönüşüyorum.

Açtıkca,açıyor dallarım,

Hakkını ödeyemem öğretmenim!



Senden öğrendim sevgiyi,saygıyı

Sen öğrettin bana okumayı,yazmayı

İyiyi,Kötüyü senden öğrendim.

Hakkını ödeyemem Öğretmenim!



Sen bir bahçivan gibi,

Bizler ise suya ihtiyacı olan çiçekler.

Sen bizi suladıkca,bizimde

Bilgi dallarımız açıyor öğretmenim!



Sen getirdin bizi bu günlere,

Sen çalıştırdın beni,oku diye.

Başardım,okudum.

Hakkını ödeyemem öğretmenim!



Sensiz hiç bir çiçek büyüyemez.

Su vermek isteyenler veremez.

Her su damladığında çıkan çiçek

Sen gidince soluyor Öğretmenim!



Senin becerilerinle,

Senin bilgilerinle,öğrendim ben de

Okuyup,çalışmayı,yazmayı

Hakkını ödeyemem öğretmenim!



Okulumuzun en güzeli çiçeği,

Başımızın tacısın.

Senin bilgilerin olmadan,

Biz de bilgilenemiyoruz öğretmenim!



Paylaşmayı,sevmeyi senden öğrendim

Rakamı,harfi okudum

Sayı saydım,Kitap okudum

Hakkını ödeyemem öğretmenim!



Senin varlığında,

Bahçe olmayan yer de bile çiçek açıyor

Senin olmadığında ise,

En güzel bahçeler çiçek açmıyor,Öğretmenim!



Kalbimizi güneş gibi aydınlattın.

Bilgimizi yıldız gibi parlattın.

Saydın,okudun,yazdın,

Hakkını ödeyemem

Öğretmenim!!!

CANIM ÖĞRETMENİM

Yazmayı okumayı sen öğrettin bize

harfleri heceleri sen okutturdun bize

hiç birşey bilmesken sen öğrettin bize

Benim canım öğretmenim



Bu gün 24 Kasım

Bu gün senin günündür

Senin için düğündür

Kutlu olsun bu günün



Bende öğretmen olmak istiyorum

SEnin gibi yetenekli ve bilgili olmak istiyorum

Benim canım öğretmenim



Okula gelince ilk seni tanıdım

O şefkatli gözlerinle

Beni seviyordun

Canım öğretmenim

BENİM BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Nasıl öderiz hakkını

Söylesene öğretmenim

Ben sizi çok sevdim

Benim canım öğretmenim



Bize bazen kızarsın

Ama haklısın

Ettik biz bir şapşallık

Affedin bizi öğretmenim



Elbet bir gün ayrılacağız

Önemli olan o değil

Hakkınızı ödeyemem

Benim biricik öğretmenim...

BENİM TEK ÖĞRETMENİM

Benim öğretmenim

Öğretmen öğretir abc

Okutur yazdırır ela ece

Kendini sevdirir bize

Bizim canım öğretmenimiz



Desleri dikkatli dinleyelim

Öğretmenimizi mahçup etmeyelim

Kendimizi hep sevdirelim

Bizim canım öğretmenlerimiz

GÜNLERDEN ÖĞRETMEN

Seni tanıdığım ilk günkü korku yok gözlerimde,

Korkularımın silgisi sensin.

Elimi ilk tuttuğun zamanki kadar

Soğuk değil ki ellerim.

Ateşten kalemi ellerime tutturan sensin.

Hani,ismimi bile söyleyemezken dilim,

Ona şarkılar söyleten notalar sensin.

Dünyayı evimden ibaret sanardım ben,

Yıldızlarda dans etmeyi hayal ettiren sensin.

Elimden tutan olmadan,yanına gelemiyorken,

Şimdi yolumu bulurken pusulam sensin.

Rüyalarımın kahramanıydı Aydedem,

Avuçlarıma indirebilen güç sensin.

Boş bir defterle başlamıştı bu serüven,

Mısra mısra,kıta kıta şiirlerle dolduran sensin.

Sen kürsüde bilgilerle devleşen,

Saçımı okşadığın anda küçücük yüreğime yerleşebilen.

Sevebilen,öğretebilen.

Bugün 24 Kasım,

Günlerden sensin.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

● ”Unutmayınız ki Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir.”

● ”Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.”

● ”Cumhuriyet sizden “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller ister.”

● ”Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

● ”Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.”

● ”Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır.

● ”En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.”

● ”Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.”

● ”Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.”

● ”Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.”

● ”Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz. Eserin kıymeti , sizin beceriniz ve fedakarlığınız derecesiyle orantılı olacaktır.”

● ”Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…”

● ”Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”

● ”Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.”

● ”Öğretmenler!… Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”

● ”Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.”

● ”Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur.”

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