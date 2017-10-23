Öğretmenlere destek miktarı - Ekim ayı öğretmene sosyal yardım

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları belirlendi.
İLKSAN Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nin tüm maddelerinde yapılan değişiklik ve düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığının Ekim 2017 tarih ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğü girdi.
İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yeni düzenleme ile doğum, sağlık destek, afet ve acil durum hallerinde yapılacak yardımlar ile cenaze yardımı uygulamasına ilişkin yeni yardım kalemlerinin belirlendiğini bildirdi.
Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre, Ekim 2017 itibarıyla öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları şöyle:
"Evlilik yardımı 550 lira, doğum yardımı 275 lira, doğal afet yardımı (son adiatın 24 katı kadar) ortalama bin 320 lira, cenaze yardımı bin 404 lira 6 kuruş, kaza sonucu ölüm yardımı 10 bin lira, şehitlik yardımı 15 bin lira, maluliyet yardımı (emekli olmuş gibi ödenecek) ortalama 17 bin lira, ölüm yardımı (emekli olmuş gibi ödenecek) ortalama 19 bin lira, emekli yardımı (120 ay aidat ödeyip emekli olanlara) ortalama 28 bin lira, sağlık destek yardımı (tedavi esaslı konaklamanın yüzde 50'si ödenecek), sağlık ve sosyal muhtevalı diğer yardımlar."
İLKSAN tarafından geçen yıl 12 bin 426 öğretmen ve eğitim çalışanına toplamda 149 milyon 922 bin 506 lira 30 kuruş karşılıksız sosyal yardım ödemesi yapıldı, 2017'de yardım yapılan üye sayısının 15 bine yardım miktarının ise 200 milyon liraya ulaşmasını bekleniyor.
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Misafir 59 dakika önceücretli olarakçalışan öğretmenler daha çok özveride bulunuyor ama ücretleri çok az bide bunu ele alsınlar00
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Misafir 1 saat önceÖğretmene Ek ders kaldırılmalı ve haftalık zorunlu 30 saat ders verilmeli ama maaşı artırılsın senede 1 ay izin diger aylarda kurs versinler adam 16 saat derse giriyor 21 saatten fazla almam diyor birde maaş yatmiyor diyor haftada 16 saat derse girin bir kişi yılın sadece 4 ayı çalışıyor demektir00
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Misafir 1 saat öncebu ülkede askeri ücretli ölsün yazıklar olsun be00