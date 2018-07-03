İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne başvuran bir vatandaş, “Bir süre önce çalınan bisikletinin internet üzerinden satılmaya çalışıldığı” şikâyetinde bulundu. Güven Timlerine bağlı sivil ekipler, ilanı veren kişiyi müşteri gibi telefonla arayarak randevulaştı.

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre müşteri sandığı sivil polis ekibine çalıntı bisiklet satmaya çalışan Erdal G. gözaltına alındı. Erdal G.’nin Esenler’deki evine düzenlenen operasyonda oğlu Yakup G. tarafından çalınan 13 adet bisiklet daha ele geçirildi. Soruşturmada, bisikletleri 20 yaşındaki Yakup G.’nin çalarak evlerine getirdiği babasının da internet üzerinden ilan vererek sattığı belirlendi. Baba oğul şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek. Polisin operasyon görüntüleri de kameraya yansıdı.