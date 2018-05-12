Survivor 2018'de birleşme haftası heyecanı başladı. Birleşme haftasında bugün Survivor yarışmacıları ve Acun Medya Anlat Bakalım oyununda yarıştı. Oğulcan Engin ise Acun Medya yarışmacıları arasında yer aldı. Peki, Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında? İşte Oğulcan Engin hakkında merak edilenler...

OĞULCAN ENGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oğulcan Engin 30 Ağustos 1990 tarihinde dünyaya geldi. Ünlü sanatçı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu olarak dünyaya gelen Oğulcan Engin, 9 yaşında Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladıktan snra 2001 yılında lisansını aldı. 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2'de görev almaya başalyan Engin, 2008 yılında geçirdiği sakatlı nedeniyle belli bir süre sahalardan uzak kaldı. Beşiktaş'tan ayrılan Engin 2010 yılında Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2010-11 sezonunda Kasımpaşa'nın A2 takımında forma giyen Engin, 15 Mayıs 2011'de ilk Süper Lig maçına çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi karşılıklı sona erdirilen Engin daha sonra futbola devam etmedi.

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