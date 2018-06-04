Aile güçlükle sahneye çıktı

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Hayrettin Ömeroğlu, 7 Mayıs'ta İzmit'te yediği tavuklu pilavdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Serum verilen genç, istirahat etmesi için gönderildiği evinde gece yeniden fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AİLESİ DİPLOMASINI ALDI



Bursa'da yaşayan aile oğullarının diplomasını almak için Kocaeli'ye geldi. habertürk muhabiri Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde yapılan diploma töreninde Hayrettin Ömeroğlu'nun ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda anne Hülya ve baba Cabbar Ömeroğlu'na oğulları Hayrettin Ömeroğlu'nun diploması verildi. Güçlükle sahneye çıkan aile, diplomaya sarılarak gözyaşı döktü. Anne Hülya Ömeroğlu, oğlunun ölümünde doktor ihmali olduğunu öne sürdü.

HASTANEDE PROTESTO



Hülya ve Cabbar Ömeroğlu çifti diploma töreninin ardından yakınları ile birlikte Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önüne giderek doktor C.K.'yı ve hastane yönetimini protesto etti. Hülya Ömeroğlu, "Böyle bir şey olamaz. Biz nerede yaşıyoruz. Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' dedi. Bizim çocuğumuz Türk hekimlerine geldi ama hani bizim çocuğumuz nerede?" diye tepki gösterdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Hayrettin Ömeroğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin otopsi raporunun sonucuna göre soruşturmada ilerleme sağlanacak.

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