Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 1987-99 yıllarında 12 sezon boyunca Trabzonspor forması giyen, uzun yıllar kaptanlık yapan Ogün Temizkanoğlu’ndan sert mesajlar geldi. Burak Yılmaz’ı hedef alan Ogün Temizkanoğlu, 24 TV’deki G.Saray maçıyla ilgili yaptığı yorumlarda “Her futbolcu Trabzonspor için önemlidir. Ancak anladığım kadarıyla her futbolcu için Trabzonspor’un bir önemi yok. Siz yılda 3.5 milyon Euro’yu rakip takımdaki arkadaşlarını üzmemek için almıyorsunuz. Bir maçta 5-6 kez ofsayta düşmek için 3 yılda 10 milyon Euro almıyorsunuz” diye konuştu.

"KÜÇÜK DÜŞÜRÜYORLAR"

Rıza Çalımbay’ı da yaylım ateşe tutan Temizkanoğlu, “Yönetimlerin, Rıza Çalımbay gibi korkakları Trabzonspor’un başına getirerek bu takımı küçük düşürmeye hakkı yok. Rıza hocanın oynattığı futbol, 1 Nisan şakası gibi. Trabzonspor’un forması zaten 1 puandır” ifadelerini kullandı.

1999’da olaylı bir şekilde F.Bahçe’ye transfer olan ve 3 sezon forma giyen Ogün Temizkanoğlu, 2013 yılında Trabzonspor’un yardımcı antrenörlüğünü de yapmıştı.