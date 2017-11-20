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Oğuz, sözlerini "Çok şükür ki bir sıkıntı da yaşamadık. Bugün ilk maçıma da çıktım. Çocukluğumu hayaliydi bu. Stadımızda ve taraftarımızda oynamak. Sahaya girerken tüylerim diken diken oldu. Maçın sonuna kadar aynı heyecanı hissettim. Aykut Hocama da çok teşekkür ederim. İnşallah biz kazanmaya devam edeceğiz.” ifadeleriyle noktaladı.