Edinburg’ta yaşayan müzisyen Oğuz Kaplangı, 20 yıldır tiyatro, reklam ve filmlere müzikler yapıyor: Recep İvedik, Kötü Kedi Şerafettin gibi... How To Hold Your Breath (Nefesinizi Nasıl Tutarsınız?) oyunu için bestelediği müzikler ise 2017 Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Müzik’ dalında aday gösterildi. Şu sıralar Mehmet Günsür’ün oynadığı ‘Kanaga’ adlı internet dizisinin müziklerini de üstlenen Kaplangı, Eugène Ionesco’nun komedi türündeki absürt oyunu ‘Gergedanlar’ için bestelediği müzikleri de dinleyiciyle buluşturuyor. İlk kez geçen yaz Edinburgh’ta sahnelenen oyun, bu yıl 7 Nisan’a kadar The Royal Lyceum Theatre’da DOT tiyatrosu ortaklığıyla Edinburgh’ta sahnelenecek. Oyunun albümü ise oyunun sahnelenmesinden önce tüm dijital platformlardan dinlenebilecek. HT Cumartesi'den Ekin Türkantos'un haberi...

Müzik kariyerinizi neden Edinburgh’ta devam ettiriyorsunuz?

İskoçya’da ‘Gergedanlar’ oyununun prova ve sahne sürecinde tiyatro dünyasıyla bağlantı kurduk. Bu süreçte Birleşik Krallık’ın tiyatro sektörünü takip etmeye başladım. Edinburgh, tiyatronun önemli merkezlerinden. Müzik kariyerim için doğru bir yer.

Oradan bakıldığında sektörün Türkiye’deki durumu nasıl görünüyor?

Canlı müzik mekânlarının Beyoğlu’ndan çekilmesiyle müzisyenlerin üretime daha çok önem verdiğini görüyorum. Gruplar sesini internetten daha rahat duyurmaya başladı. ‘Sofar Sounds’ gibi bağımsız konser girişimleri de çok faydalı. Indie ve alternatif müzik Türkiye’de en üretici zamanını yaşıyor.

Bir tiyatro oyunu için beste yapmanın incelikleri nelerdir?

Tiyatro, seyircinin hayal gücüne geniş bir alan bırakıyor. Bu nedenle müzikte de özgür davranmak mümkün. Tiyatro müziği yaparken genelde ters köşe, beklenenin dışında müzik yapmayı çok seviyorum.

‘Gergedanlar’a yurtdışından gelen yorumlar nasıldı?

Müziklerin oyunun ruhunu etkilediği yazıldı. Oyun hakkında pek çok 5 yıldızlı yazı çıktı ve her yazıda müziklerden özel olarak bahsedildi. Bu heyecan ve gurur verici bir deneyimdi.

Başka projeleriniz var?

Reklam, film ve dizi müzikleri devam edecek. Serkan Çeliköz’le beraber ‘Suç Ortakları’ isminde bir projemiz var. Indie sound’larda gezinen parçalar yapıyoruz. Ayrıca Istanbul Calling serilerime devam edip sıradaki albümü İskoç müzisyenlerle yapmak da planlarım arasında.

Sektörde 20 yılı geride bırakırken gençlere neler önerirsiniz?

İnternet sayesinde dinleyicilere ulaşmak kolay. Ama müzikten para kazanmak eskiden olduğu gibi zor. Tavsiyem yaratıcılıktan, yeni şeyler denemekten korkmamak ve kendi tarzını yakalamak. Artistik bir kariyer planlıyorsanız sizden isteneni yaptığınızda ilerlemeniz veya kalıcı olmanız mümkün değil. Gerçek müzik dinleyicisini hafife almamanız gerekir.