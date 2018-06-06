Adaylığını yazılı bir açıklama ile duyuran Satıcı, ihracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve delegelerden güçlü mesajlar aldığını belirtti.

Satıcı, “Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakarlıklar bekliyor. Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var” dedi.

Başkanlık yaptığı dönemde 26 milyar dolarlık ihracatın 132 milyar dolara çıktığına işaret eden Satıcı, "Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var. Hayatın yeniden önümüze koyduğu bu seferberlik, beni reddedemeyeceğim biçimde bir kez daha göreve ve bu onurlu mücadeleye çağırıyor.

İhracatçı ailesinin değerli destekleri ile bu büyük davada, yıllar içinde biriktirdiğim kamu, özel sektör, küresel pazarlama ve uluslararası iletişim birikimimle; ihracatçılarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini başta seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara en güçlü biçimde taşımak ve sonuç almak için Türkiye İhracatçılar Meclisimizin başkanlığına aday oluyorum." ifadelerini kullandı.