Beşiktaş orta sahasının önemli ismi Oğuzhan Özyakup ile ilgilenen kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; son haftalarda performansını yukarı çeken Ozzie’yi İngiliz kulüplerin yanı sıra İspanya’dan isteyen kulüpler de var. Atletico Madrid ve Valencia’nın yıldız oyuncuyu takibe aldığı ve önümüzdeki maçlara scout ekibi göndermeyi planladıkları belirtildi.