Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması transfer

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, resmi internet sitesinden Oğuzhan Özyakup ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Kaptanımız Oğuzhan Özyakup’un devre arası transferiyle ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Taraftarlarımızın ve kamuoyunun Kaptanımızla ilgili çıkan asılsız haberlere itibar etmemelerini rica ederiz.''

oğuzhan özyakup

Beşiktaş transfer haberleri

transfer

beşiktaş transfer