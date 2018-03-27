HT Magazin'de yer alan habere göre, esprileriyle konsere renk katan ikili, Koç’la düet de yaptı.



Gecenin bir diğer konuğu ise Murat Dalkılıç’tı. Yakın arkadaşına destek olmak için sahneye çıkan ünlü popçu, alev makinesi nedeniyle yanma tehlikesi atlattı.

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