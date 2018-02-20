Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin 2 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.



Posta'dan Ali Keser'in haberine göre, Oğuzhan Koç - Yağmur Tanrısevsin çifti önceki akşam Zincirlikuyu'da bir otelde gerçekleşen düğüne katıldı. Tanrısevsin, pudra rengi elbisesiyle göz doldurdu.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oğuzhan Koç, “Darısı sizin başınıza, nikâh ne zaman?” sorusuna yanıt vermek istemedi. Ancak iddiaya göre çiftin yaz sonunda evleneceği söyleniyor.

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