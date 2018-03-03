HT Magazin'de yer alan habere göre, 25 Mart’ta ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak olan ve 3 ayı aşkın süredir bu konserin hazırlıklarıyla ilgilenen Koç’a sahnede sürpriz konuklar da eşlik edecek.

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