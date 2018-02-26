İHA'nın haberine göre, hayranlarının büyük coşkuyla karşıladığı Oğuzhan Koç son çalışması 'Beni İyi Sanıyorlar' şarkısının yanı sıra sevilen şarkılarını alışveriş merkezine gelen yüzlerce kişiyle birlikte söyledi.



Sahnede kaldığı süre zarfında zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da şakalaşan Koç, yaklaşık 45 dakika boyunca sahnede kaldı. Koç, Nevşehir'e de ilk kez böylesine bir etkinlik için geldiğini söyledi.



Koç, "Yeni single dün çıktı. Bugün de ilk defa seyirci biliyor mu, duydu mu, ne hissediyor, beğendi mi beğenmedi mi etkisini görmek için Nevşehir'deyiz. Bakalım bende heyecanla bekliyorum. 25 Mart tarihinde de Bostancı gösteri merkezindeyiz. Çok güzel bir konser hazırlıyoruz. Güzel sürprizlerimiz olacak. Sahnede sürpriz konuklarımız olacak. İstanbul'da uzun zamandır konser vermiyorum. O yüzden oraya çok güzel bir katılım olacağını, çok güzel bir akşam geçireceğimizi düşünüyorum. İstanbulluları da 25 Mart'ta Bostancı'ya bekliyoruz. Nevşehir'e de ilk kez konser geliyorum. Ben Kapadokya'ya en son lisedeyken gelmiştim. O vakitten beri gelmiyorum. Kısmet bugüneymiş" diye konuştu.



Sanatçı Oğuzhan Koç'un alışveriş merkezinde verdiği mini konserde zaman zaman izdiham olması da dikkatlerden kaçmadı.

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