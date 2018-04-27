HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Oğuzhan Koç, önceki gün Lösemili Çocuklar Vakfı’ndan (LÖSEV) çocuklarla bir araya geldi. Lösemili bir çocuğun doğum günü partisinde şarkılar söyleyen Koç, çocuklarla bol bol sohbet de etti.



Doğum günü olan çocuğa PlayStation 4 hediye eden ünlü şarkıcı, bu anlamlı buluşmaya dair şunları söyledi:



“Rahatsızlığı olan bir kardeşimizin doğum günü vardı. Beni ve şarkılarımı çok sevdiği için ona sürpriz yaptım ve doğum gününde yanında oldum. Çok mutluyum.

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