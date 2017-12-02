Oğuzhan Özyakup: "5-6 olabilirdi"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 mağlup ettiği derbide etkili bir oyun ortaya koyan Oğuzhan Özyakup, mücadeleyi değerlendirdi.

Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları şöyle:

"Pozisyona gireceğimizi biliyorduk, baskılı başladık, birinci dakikada Cenk'in pozisyonu vardı. İkinci yarıda daha fazla pozisyon bulduk. Benim, Cenk'in pozisyonları maç. Galatasaray derbisi 5-6 olabilirdi. 200. resmi maçıma çıktım, çok özel bir maç. Bir golle süslemek isterdim. Benim de daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu final maçı değildi ama çok kritik bir maçtı. Galatasaray'ın farkı açmasına izin vermedik."