Oğuzhan Özyakup'un Ali Palabıyık'a "Sen de 3'lüye katılacak mısın?" dediği iddia edildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. 2 penaltı, 3 gol ve 5 kırmızı kartın çıktığı dev derbi sonrasında Oğuzhan Özyakup, kırmızı kart gördü.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra hakem Ali Palabıyık’ın ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdiği Oğuzhan Özyakup’un maçın hakeminin yanına giderek “Sen de üçlüye katılmayacak mısın!” şeklinde bir söylemde bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan Ozzie gördüğü kırmızı ile ilgili, “Hakemin yanına gittim, sadece konuştum. Küfür falan etmedim. Eleştiriye gelemiyor. olay bundan ibaret” dedi.