Oğuzhan Uğur, Beyaz Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. YouTube'da yayınladığı videolarla büyük kitle edinen Oğuzhan Uğur, beyaz perdede de izleyiciyle buluşmuştu. Peki Oğuzhan Uğur kimdir? Oğuzhan Uğur kaç yaşında?

OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde (34 yaşında) Ankara'da dünyaya geldi. YouTube'da yayınladığı videolarla kendisine kitle edinen Uğur, 2011 yılında beyaz perdede izleyiciyle buluşan Ağır Abi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini yapmıştır.

2012 yılında ise Çok Şükür adlı ilk albümünü yayınlamış ve ardından çeşitli single parçalar çıkarmıştır. Geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın Leyla isimli parçasına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlenmiştir.

Aynı zamanda Murat Dalkılıç ve Oğuzhan Uğur, Mağlubiyet isimli bir düet parça da çıkarmıştır.

Single Albümler

Terbiyesizim (2012)

Panpa (2012)

Birinci Vazife (2013)

İstemiyorum (2013)

Sağ Salim (2014)

Bal Prensesi (2014)

Dengi Dengine feat. Ege Çubukçu (2014)

Biyolojik Unsur (2015)

Mağlubiyet (2016)

Madım Mı? (2016)

Kıskanç (2016)

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