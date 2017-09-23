Oğuzhan ve Tosic derbide 11'e dönüyor

Derbiye moralli bir şekilde hazırlanan Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş ilk 11 kurma yönünde tatlı bir sıkıntı yaşıyor. Tosic ve Oğuzhan’ın takıma dönecek olması ve geçtiğimiz maçta bu isimlerinin yerlerine oynayan Tolgay ile Medel’in görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri Güneş’i düşündürüyor...



Şenol Hoca’nın her şeye rağmen bu zorlu mücadelede riske almayıp stoperde Tosic’e, orta sahada da Oğuzhan’a görev vermesi bekleniyor.

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