Türkiye genelinde uygulanan olağanüstü halin ( OHAL) 19 Ekim'den itibaren 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, Türkiye'de devam eden OHAL uygulamasının, yarın saat 01.00'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının TBMM Genel Kurulunda onaylandığı belirtildi.