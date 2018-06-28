15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nü darbe girişimi sonrası 20 Temmuz tarihinde 3 aylığına ilan edilen OHAL (oalağnüstü hal) toplamda 7 kere uzatıldı.

OHAL son olarak 18 Nisan 2018 tarihinde TBMM'de kabul edilen TBMM tezkeresiyle 3 ay daha uzatıldı. TBMM tarafından Hükümet tezkeresinin onaylanmasıyla 3 ay daha uzatılan OHAL'in süresi 18 Temmuz 2018 tarihinde sona eriyor. 24 Haziran seçimleri öncesi OHAL'in kaldırılması yönünde peş peşe son dakika açıklamaları gelmişti.

PEŞ PEŞE SON DAKİKA AÇIKLAMALARI YAPILDI

Açıklamalar sonrası; OHAL yeniden uzatılacak mı? Ya da OHAL kalkacak mı? OHAL ne zaman kalkacak? en çok araştırılan konular arasına yer aldı. Peki OHAL kalkacak mı? ya da ne zaman kalcak? İşte cevabı...

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi öncesi OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili art arda son dakika açıklamaları yapıldı.

Seçim öncesi katıldığı canlı yayında OHAL ile ilgili sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız." demişti.

Başbakan Yıldırım ise yine seçim öncesi OHAL ile ilgili "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM SONRASI GÖZLER OHAL'E ÇEVRİLDİ

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti sandıktan zaferle çıktı. Seçim sonrası; hemen her kesimden OHAL kalkacak mı? soruları yükselmeye başladı.

OHAL KALKACAK MI YA DA NE ZAMAN KALKACAK?

28 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmede OHAL konusunun konuşulduğu ve mutabakat sağlandığı yönünde çıkan iddialar OHAL kalkacak mı? sorusunu yeniden alevlendirdi.

Seçim öncesinde peş peşe yapılan son dakika açıklamaları henüz gündemdeki yerini korurken seçim sonrası OHAL ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Eğer TBMM'ye 18 Temmuz'a kadar OHAL'in uzatılmasıyla ilgili bir teklif götürülmezse OHAL 18 Temmuz'dan sonra kalkmış olacak.