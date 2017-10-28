OHAL Komisyonu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin, kapatılan kurum ve kuruluşların itirazlarını değerlendirmek amacıyla kurulmuştu. Komisyona itiraz başvuru süreci tamamlandı.

RAPORTÖRLER MESAİYE BAŞLADI

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 101 bin 877 başvurunun yapıldığı komisyonun raportörleri, dosyalara ilişkin incelemeleri başlattı. Kamu kurum ve kuruluşları da kendilerine yapılan itirazları komisyona gönderdi. İdare mahkemeleri, KHK kaynaklı dava dosyalarını komisyona iletti. Kamu kurumları, hakkında işlem tesis edilen personele ilişkin idari tahkikat dosyalarını da komisyona ulaştırdı. Selahaddin Menteş’in Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmasının ardından, komisyon başkanlığını Başkanvekili Salih Tanrıkulu üstlendi, Komisyona Başbakanlık kontenjanından 1 kişi kısa sürede atanacak. 7 üyeli komisyon, başvuru tasnif sürecinin tamamlanmasının ardından kasım ayının ilk haftasından itibaren karar vermeye başlayacak.

Karar alınırken KHK sırası dikkate alınacak. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımlanan 668 sayılı ilk KHK’ya ilişkin başvurular öncelikli olarak ele alınacak. Bu KHK ile darbe girişimde rol aldığı belirlenen TSK personeli ihraç edilmişti.

KARAR SÜRECİ NASIL OLACAK?

Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar verecek. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmayacak. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4. Çekimser oy kullanılamayacak. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapı- lan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin itirazın kabul edilmesi durumunda, karar Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlara bildirilecek. Böylece bu kişilerin görevlerine iadesi sağlanacak. Komisyonun kararlarına karşı idare mahkemelerinde dava açılabilecek.

OHAL Komisyonu