TBMM'de AK Parti Grubu'nun, Genel Kurul'un çalışma gündem ve saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde; OHAL'in 19 Ocak Cuma günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin, görüşmeleri yapılacak.

Genel Kurul, çalışmalarını tezkerenin görüşmeleri tamamlanana kadar sürdürecek. Görüşmelerin tamamlanamaması halinde ise Genel Kurul, yarın saat 14.00'te toplanarak görüşmeler bitene kadar çalışacak.

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'e sevk edildi. Dün MGK'da OHAL'in uzatılması tavsiye kararı alınmış, Bakanlar Kurulu'nda da buna yönelik karar alınmıştı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan OHAL tezkeresi kabul edilirse, OHAL 19 Ocak'tan itibaren 3 ay süreyle daha 6. kez uzatılmış olacak.

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