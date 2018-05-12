Oita Trinita - FC Gifu karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Oita Trinita, 13 Mayıs 2018 Pazar günü FC Gifu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. 27 puanlı Oita Trinita 1. sırada bulunuyor, FC Gifu 16 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Oita Trinita, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Gifu, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 389. İddaa'da Oita Trinita kazanır 1.65, berabere biter 3.20, FC Gifu kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oita Trinita son haftadaki Roasso Kumamoto müsabasında 2-1 kazandı.

FC Gifu ise Yamagata karşılaşmasında 4-1 yenildi.

Oita Trinita, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 9 gol yedi.

FC Gifu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. FC Gifu, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.