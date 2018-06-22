Oita Trinita - Fukuoka sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Oita Trinita, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Fukuoka takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. 37 puanlı Oita Trinita 2. sırada bulunuyor, Fukuoka 35 puana sahip ve 4. sırada. Oita Trinita son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fukuoka, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Oita Trinita kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Fukuoka kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oita Trinita son hafta oynanan Roasso Kumamoto maçında 2-1 kazandı.

Fukuoka, Fagiano Okayama karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Oita Trinita, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 12 gol yedi.

Fukuoka, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fukuoka 11 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.