Oita Trinita - Omiya maçı rakamları

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Oita Trinita, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Omiya takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. Maç öncesi Oita Trinita 24 puanla 1. sırada, Omiya 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Oita Trinita, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Omiya, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 517 kodlu maçı oynayanlar; Oita Trinita galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Omiya galibiyet oranı 0.00.

Oita Trinita son hafta oynanan Mito Hollyhock maçında 1-1 berabere kaldı.

Omiya ise Iwata karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Oita Trinita, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

Omiya, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Omiya 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.